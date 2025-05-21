Тяжелые аварии на реакторах IV поколения не возможны в принципе - Лихачев

Россия будет заниматься проектированием и строительством реакторов IV поколения – так называемого закрытого цикла, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев, выступая на "Правительственном часе" в Совете Федерации.

По его словам, сейчас в мировой атомной энергетики есть консенсус о том, что необходимо развивать четвертое поколение энергоблоков (текущий стандарт – III+). "Есть канон для IV поколения: безопасность, экологичность, экономика. Сейчас у нас реакторы открытого цикла, отработанное топливо нуждается в захоронении. Сверхидея IV поколения – реакторы на быстрых нейронах. Тогда отработавшее ядерное топливо становится сырьем для обычных реакторов", - пояснил Лихачев.

"Но для этого требуются специальные дистанционные системы, которые позволят замкнуть цикл. Экспериментальный комплекс мы строим. Реактор на быстрых нейтронах обладает природной безопасностью. Тяжелые аварии на них не возможны в принципе. И это другая экономика. Не нужны новые месторождения урана", - отметил глава Росатома.