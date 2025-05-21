Депутаты ГД озабочены вредом от добычи россыпного золота

Комитет ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды провел заседание, на котором участники выразили озабоченность тревожными фактами о добыче золота и его последствиях. Об этом сообщил глава Комитета Дмитрий Кобылкин.

Он отметил, что в Комитет регулярно поступают обращения о тяжелой экологической ситуации в результате добычи россыпного золота. Так, в 2021-2023 гг. размер вреда превысил 17 млрд рублей, это данные Росприроднадзора. Роснедра за последние три года отозвали более 3 тыс. лицензий в связи с выявленными нарушениями. Но также наносится огромный вред рекам, поэтому депутаты выступают за отмену моратория на проверки компаний по добыче россыпного золота. Потому что доходы от добычи золота - это одно, а другое - это вызванные этим расходы на восстановление экосистем. По последнему вопросу направлены запросы в федеральные ведомства.

Директор Департамента госполитики и регулирования в области геологии и недропользования Минприроды РФ Евгений Танин заявил, что ведомство готовит предложение по ужесточению выдачи лицензий на добычу россыпного золота. Здесь нельзя применять заявительный принцип, и с этим согласны главы золотодобывающих регионов.

Первый зампредседателя Комитета Вячеслав Фетисов говорит, что много жалоб на ухудшение состояния нерестовых рек, особенно на Алтае и в Забайкалье, не говоря о больших масштабах браконьерства. В итоге Комитет обратится в Правительство с просьбой снять мораторий на проверки компаний, занимающихся добычей россыпного золота.

По оценке шеф-редактора журнала "Золото и технологии" Михаила Лескова, в России в 2024 году было добыто почти 350 тонн золота.