Замминистра ЖКХ Свалов встретился с жителями Сысетского района по поводу мусорного полигона

Заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов встретился с жителями Сысертского района, выступающими против строительства мусоросортировочного комплекса "Екатеринбург - Юг" на сельхозземлях муниципального округа. Встречу инициировал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер. Все доводы и опасения уральцев будут переданы ему, после чего будет принято решение о скандальном мусорном полигоне.

Как сообщили Накануне.RU местные жители, встреча прошла сегодня. Уральцы снова рассказали про месторождение торфа "Ястребинское", наличие безымянного ручья, который разнесет попавшие в него с полигона опасные вещества по Свердловской и Челябинской областям, а также про Шабрувский заказник, которых находится в непосредственной близости от размещения объекта. Помимо этого, активисты указали на то, что до сих пор неясна окончательная площадь завода, ведь в разное время и разными должностными лицами свердловского правительства давались противоречивые ответы. На данный момент предполагается, что так называемый "эко-кластер" займет 700 га сельхозземель.

"Вчера Денис Владимирович на встрече с депутатами областной думы задал вопрос: "Какие планы по строительству объекта в Сысертском МО?" Он сказал, что вопрос в июне будет окончательно решен, но решен может быть в любую сторону. В любом случае, точка в создании объекта такого характера ставится только при прохождении положительной государственной экологической экспертизы", - заверил Свалов во время встречи.

Уральцы также попросили в случае одобрения проекта, создать рабочую группу из жителей Сысертского района, которые смогли бы наблюдать и контролировать работу мусоросортировочного комплекса.

"Мы надеемся на решение, которое будет направлено на улучшение экологической обстановки, а не на ее ухудшение. Инициативная группа и жители - не протестанты, не авантюристы (как это преподносят известные нам всем чиновники Паслеру Д.В.), а просто жители, которые поняли, что экс-министр ЖКХ Смирнов и экс-губернатор Куйвашев не стали разбираться в этом вопросе. Во главу угла эти экс-чиновники поставили личную выгоду, а не жизнь людей Сысертского района, на наш взгляд", - отметили активисты.

Они также добавили, что мусоросортировочный завод станет украшением любой промышленной зоны Свердловской области, в то время как жители Сысертского МО покажут пример чистоты района и сделают его еще более привлекательным для туризма и отдыха.

Инициаторы строительства пытались протащить проект изменений в генплан без публичных слушаний, а когда они состоялись, большинство жителей Сысерти проголосовали против. После этого уже региональные власти лишили жителей возможности влиять на застройку, утвердив изменения в генплан. В феврале 2025 года земли сельхозназначения у деревни Андреевка решили перевести в промышленную зону, несмотря на заявленную в суде позицию Россельхознадзора. В мае по инициативе федерального Россельхознадзора участки были арестованы.