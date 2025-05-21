"Единая Россия" исключила из партии МГЕРовца, оскорбившего уборщицу в Нефтеюганске

"Единая Россия" исключила Альберта Афлятунова, устроившего скандал в Нефтеюганске, из партии. Действия Афлятунова, оскорбившего уборщицу, признали дискредитирующими партию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Единой России" по ХМАО- Югре.

Руководитель Ханты-Мансийского регионального исполнительного комитета Николай Заболотнев заявил, что такое поведение недопустимо.

"Это хамское, ужасное поведение, которое мы осуждаем. Сегодня принято решение об исключении этого человека из рядов партии "Единая Россия" и рядов "Молодой гвардии". Лично мое субъективное мнение - это поведение выходит за рамки здравого смысла, что вызывает большие вопросы. Сотруднице библиотеки мы окажем всю необходимую помощь, чтобы обратиться в прокуратуру для проведения необходимой проверки и в суд, чтобы свои права защитить. Эту работу мы проведем в ближайшее время", - заявил Заболотнев.

Напомним, в выходные Афлятунов пытался попасть в городскую библиотеку, но учреждение было закрыто, о чем ему сообщила сотрудница. В ответ Афлятунов унизил женщину, высмеяв ее профессию. Реакция молодого человека вызвала шквал критики, которую не смягчили последующие посты с извинениями.

В "ЕР" сообщили, что после публикации члены местного политического совета "Единой России" изучили аккаунт Альберта Афлятунова в соцсети, получили его письменные объяснения и пришли к выводу, что его поведение является дискредитирующим партию.

"После этого в соответствии с Уставом партии Президиум Регионального политсовета Ханты-Мансийского регионального отделения утвердил решение от 21 мая 2025 года "Об исключении Афлятунова Альберта Ильгизовича из партии "Единая Россия", - сообщает пресс-служба.

Связаться с самим Альбертом Афлятуновым пока не удалось.