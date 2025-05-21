В Липецкой области временно отключили мобильный интернет

Мобильный интернет временно отключили в Липецкой области. Как сообщил губернатор Игорь Артамонов, решение принято в целях безопасности.

Доступ восстановят, как только позволит обстановка, написал глава региона в Telegram-канале. Стационарный интернет и подключение по Wi-Fi работают в штатном режиме.

Между тем, Shot пишет, что жители Московской, Липецкой и Владимирской областей жалуются на сбои в работе мобильного интернета.

Ранее в Минобороны сообщили, что за минувшую ночь силы ПВО сбили 127 беспилотников, в том числе – над центральными регионами страны.