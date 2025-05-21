Грузия рекордно увеличила поставки картофеля в Россию

Грузия значительно нарастила экспорт в Россию картофеля – на фоне неурожая и – как следствие – дефицита этого овоща внутри РФ. По данным грузинской статистической службы, в апреле 2025 года страна поставила в Россию картофель на $6,8 млн, это рекордная сумма, передает РИА Новости.

С марта грузинские компании увеличили объемы поставок на треть, выручка выросла почти в полтора раза.

Всего с начала года Россия закупила в республике 42 тысячи тонны картофеля почти на $17 млн.

В прошлом году в России картофель показал рекордный рост стоимости среди основных продуктов питания – почти на 92%. В этом году за первые пять месяцев стоимость овоща выросла еще в 1,6 раза. Был увеличен импорт картофеля, основная часть поставок из-за границы приходится на Египет и Китай.