В Екатеринбурге адвокат пытался обмануть авиакомпанию и попал под "уголовку"

В Екатеринбурге перед судом предстанет адвокат, обвиняемый в покушении на мошенничество и фальсификации доказательств. Он пытался обмануть авиакомпанию, но потерпел фиаско.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался адвокат специализированной адвокатской конторы №20 уральской столицы. Однажды он решил вернуть стоимость авиабилета, которым не воспользовался. Как показало расследование, для этого мужчина получил от неизвестного поддельную медицинскую справку о заболевании, которое якобы и помешало ему улететь.

Данную справку он приложил к претензии в адрес авиаперевозчика для возврата суммы за перелет. Однако в компании отказались возвращать деньги. Тогда адвокат направил иск в суд и потребовал компенсацию. А в качестве доказательства опять приложил липовую справку.

В суде махинации быстро вскрылись, так как в больнице не подтвердили, что мужчина к ним обращался. После этого против него возбудили уголовное дело. На сегодняшний день расследование завершено, дело направлено в Орджоникидзевский районный суд.