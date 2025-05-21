Игорь Бабушкин принял участие в заседании рабочей группы комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий

Рабочая группа по вопросам социализации и жизнеустройства бойцов СВО является частью состава комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей, которую по решению Президента России Владимира Путина в марте этого года возглавил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Среди первоочередных задач, которые стоят перед комиссией – разработка базового стандарта предоставления региональных мер соцподдержки участникам СВО и членам их семей. Накануне участники встречи обсудили ряд вопросов, в том числе, касающихся адаптации жилых помещений под нужды и потребности ветеранов СВО, имеющих инвалидность. Предложения, которые будут приняты по итогам этого совещания, рассмотрят на ближайшем заседании комиссии Госсовета.

Глава Астраханской области отметил, что деятельность комиссии получила поддержку на самом высоком уровне, и вопросы, которые потребуют законодательного регулирования, будут прорабатываться с соответствующими федеральными органами.

В комиссию Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей также входят ещё две рабочие группы. Одна из них занимается вопросами совершенствования межведомственного взаимодействия, другая – медицинской, психологической и психотерапевтической помощью военнослужащим.