Беженцам в Курской области будут ежемесячно выплачивать по 65 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин согласовал ежемесячные выплаты в размере 65 тыс. руб. для беженцев из приграничных районов Курской области. Речь о выплатах шла во время встречи президента с врио губернатора региона Александром Хинштейном.

"Сейчас активно, по-моему, идёт разминирование территории. Развёрнута группировка вооружённых сил МЧС. <…> Но до этого момента мы не можем людям обеспечить безопасность возвращения в их дома. Я попросил бы возможность такую меру поддержки - 65 тысяч - по крайней мере, в текущий период сохранить", - попросил Хинштейн.