Приговор участнику ОПГ "Герат-Урал", причастному к убийству бизнесмена Ермолаева, вступил в силу

Вступил в силу приговор Андрею Рожкову - участнику ОПГ "Герат-Урал", действовавшей в 90-е в Нижнем Тагиле. Группировка не только занималась рэкетом, но и была причастна к убийству ряда предпринимателей.

Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, Рогожина признали причастным к убийству директора "Тагмет" и его телохранителя, а также к кщк одному убийству.

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга признал Рогожкина виновным по п. "н" ст. 102, п. "а", "д", "з", "н" ст. 102 УК РСФСР. и назначил наказание в виде 14 лет колонии общего режима. Также с осужденного взыскали 1 млн рублей компенсации морального вреда в пользу супруги убитого телохранителя.

Позднее сторона защиты обжаловала приговор, однако по итогам апелляционного рассмотрения Свердловский областной суд оставил приговор суда первой инстанции без изменений.