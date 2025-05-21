Евгений Солнцев встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко

Накануне состоялась встреча Врио губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева с председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко.

"Доложил об основных направлениях, которые отрабатывал с момента своего назначения в Оренбургской области", - сообщил в своем телеграмм-канале глава Оренбуржья.

Евгений Солнцев отметил также, что в ходе рабочей встречи со спикером Совета Федерации была отмечена необходимость комплексного подхода к организации работы решению всех задач, стоящих перед регионом.

"Работа в территориях показала, что многие проблемы носят системный характер. Уверен, при поддержке федерального центра, с помощью оренбуржцев мы решим все задачи", - подчеркнул Евгений Солнцев.