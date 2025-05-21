Число пострадавших от взрыва газа в Ставрополе возросло до трех

Число пострадавших при взрыве газа в Ставрополе увеличилось до трех, сообщает региональный Минздрав.

Напомним, в результате взрыва пострадала женщина. Она в состоянии средней тяжести была доставлена в медицинское учреждение.

Кроме того, по данным минздрава, за амбулаторной помощью обратились два пострадавших, среди которых ребенок.

Утром 21 мая в многоэтажном жилом доме по улице Тухачевского в Ставрополе произошел взрыв бытового газа. Пожар был локализован на 10 квадратах. В результате взрыва повреждены несколько квартир. Также пострадали припаркованные возле дома автомобили.