Путин заявил о продолжающихся попытках ВСУ прорваться в Курскую область

Президент Росси Владимир Путин в ходе поездки в Курскую область посетил строящуюся Курскую АЭС-2 и провел в Курчатове совещание с руководителями муниципалитетов, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин поручил увеличить группировку разминирования в Курской области, чтобы люди как можно быстрее могли вернуться домой.

При этом глава государства добавил, что ВСУ все еще пытаются двигаться в сторону границы России.

В начале этой недели сообщалось о попытках ВСУ прорваться штурмовыми группами через границу в районе Курской и Белгородской областей.