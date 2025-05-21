"Уборочная тетенька возомнила себя царем". Единоросс из ХМАО унизил уборщицу

Член "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) Альберт Афлятунов устроил скандал, унизив уборщицу, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел 17 мая - Альберт Афлятунов пытался попасть в библиотеку Нефтеюганска, где располагается местное отделение партии. Однако здание было закрыто в выходной день и Афлятунова не пустила уборщица. Она вызвала охрану. В ответ Альберт Афлятунов начал оскорблять женщину, принижать её профессию и высмеивать труд.

Вот несколько самых ярких перлов от "молодогвардейца":

"Полы протирайте и все, это ваша обязанность", "Мой свои полы! И протирай пыль! На что училась, как говорится!", "Ее обязанность полы протирать – и все", "Она кто? Если я с мэрией работаю, с администрацией, она мне кто вообще, ё-мое техничка какая-то!", "Вот видите она проигнорировала, она поняла, что такое власть, и кто такой я".





Одной словесной перепалкой с женщиной Афлятунов не ограничился. Он опубликовал в сети видео перепалки, а также пост с заголовком: "Власть швабры: как уборочная тётька возомнила себя царём".

"Библиотека — храм знаний?" Нет. Это царство технички, где швабра важнее читательского билета", - пишет Афлятунов в соцсетях.

"Оказывается, уборщица — это скрытый генерал МВД. Она не метёт пол — она метёт ваши права. И если вы посмели войти без её одобрения — караул уже бежит, чтобы вернуть вас в суровую реальность (где главный — тот, у кого тряпка)".

Пост все еще опубликован на странице члена МГЕР.

После скандала Альберт Афлятунов продолжил публиковать посты, отстаивая свою позицию и используя при этом довольно странные речевые конструкции: "взаимодействуя со мной никогда не нужно идти попреки своим эмоциям", "в рамках законодательства РФ, я эти эмоции подавлю", "я буду идти по головам, если мне это нужно, в рамках закона, конечно", "если вы эмоционально подвешены, я потоплю эти эмоции", "у меня навыков аргументации, получается, техник больше, чем у вас, я в любом случае смогу выйти сухим из воды", "антизаконных явлений я не нарушаю".

Однако позже "молодогвардеец" принёс извинения уборщице, при этом пригрозил "Единой России" мерами в случае "необоснованного отстранения" от членства партии. В частности, он заявил, что сочтет это нарушением партийной дисциплины, дискредитацией партии в глазах общественности и заявил, что обратится в контролирующие органы: прокуратуру, уполномоченному по правам человека для проверки законности такого решения .

Но вскоре риторика Альберта Афлятунова вновь изменилась - появилась серия так называемых "покаянных постов". Он снова принёс извинения и заявил, что не удаляет пост с оскорблениями женщины, чтобы не выглядеть лицемером.

Отметим, что риторика Афлятунова может стоить ему карьеры - несмотря на извинения, скандал не утихает - под одним из его последних постов сотни гневных комментариев. Бурлит народный гнев и в местных группах.

Добавим также, что уборщица, которую Афлятунов оскорбил, не приняла его извинения.