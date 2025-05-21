Гладков: Поданы иски к компаниям, строившим фортификации

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что к строителям оборонительных сооружений в регионе поданы иски.

Решение приняло управление капитального строительства после внутренней проверки, написал Гладков в своем Telegram-канале.

Власти хотят взыскать деньги с организаций, которые строили линии обороны: "БелСпецТех-строя", "Белстройплюса", "Сталкера", "Автострады", "Региона Сибирь", "Белгороддорстроя" и "ЭкоРесурса 36".

Ранее губернатор региона сообщил, что проверка строительства оборонительных сооружений в Белгородской области показала нарушения на 109 млн рублей. Также есть нарушения со стороны подрядных организаций по завышению объемов работы.

Напомним, ранее в Курской области было возбуждено уголовное дело по факту хищений при строительстве фортификационных сооружений.

16 апреля стало известно о задержании экс-главы Курской области Алексея Смирнова, обвиняемого в мошенничестве на 1 млрд рублей при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. По версии МВД, Смирнов, его первый заместитель Алексей Дедов, а также руководство Корпорации развития Курской области (КРКО) организовали хищение бюджетных средств, которые были выделены корпорации. Смирнову и Дедову предъявили обвинения в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Из отправили в СИЗО.