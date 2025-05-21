WSJ: Зеленский не смог склонить Трампа на свою сторону

Зеленский потерпел неудачу в попытках склонить на свою сторону американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Слова Трампа в Вашингтоне во время встречи с Зеленским о том, что у последнего "нет козырей", были неслучайны. Зеленский фактически пошел на все условия Трампа: согласился на предложенное прекращение огня, подписал соглашение о недрах, которое Белый дом выдвинул в качестве условия дальнейшей поддержки, а также пошел на переговоры, инициированные президентом России Владимиром Путиным. Но не получил за это от Трампа ничего.

После двухчасового разговора с Путиным 19 мая Трамп согласился с позицией президента России, что нужны переговоры, а затем уже на их основе должен наступить мир. И если стороны не договорятся, то США могут отказаться от посредничества. Также Трамп не ввел дополнительные санкции против России, которые обещал, если Россия откажется от 30-дневного перемирия.

Меморандум по Украине, который предложил Путин, будет видимой уступкой со стороны Москвы, но Россия использует его, чтобы продвинуть условия о прекращении военной помощи Запада Украине и закрепить другие свои требования, в том числе о выводе украинских войск из четырех вернувшихся в Россию регионов, полагают в США.

Накануне Financial Times писала, что после телефонного разговора с Путиным Трамп готов окончательно дистанцироваться от процесса урегулирования конфликта, а для Украины наступят еще более тяжелые времена.

Европейское издание Euractiv отмечает, что Киев впервые с 2022 года не пригласили на саммит НАТО, который состоится 25 июня в Гааге, и это говорит о том, что Украина надоедает странам Запада и постепенно теряет их поддержку. По сообщениям западных СМИ, нежелание видеть Зеленского на саммите НАТО исходит от Белого дома. Украину не очень хотят видеть и в ЕС.

Разочарование Европы в Украине проявляется и в том, что готовность поддерживать ее "сколько потребуется" резко упала за последний год. Это показал проведенный в декабре опрос во Франции, Германии, Италии, Испании, Швеции, Дании и Великобритании.