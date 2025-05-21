В России разработан механизм выявления у операторов объектов критической инфраструктуры

В России могут узаконить отраслевые особенности отнесения объектов связи к критической информационной инфраструктуре (КИИ). Минцифры разработало соответствующий документ. Операторы связи сами решат, какой объект считать важным, в зависимости от масштаба последствий возможных нарушений в работе.

Исполнение новых функций приведёт операторов к дополнительным тратам 6 млрд руб. за шесть лет. Мнения операторов связи о новом регулировании разделились.

В "МегаФоне" полагают, что новшество никак не изменит его работу, потому что оператор, будучи субъектом КИИ, уже выполняет требования. При этом в Т2 считают, что предлагаемые правки вносят "принципиальное изменение в алгоритм определения объектов КИИ", пишет "Ъ".