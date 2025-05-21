Полицейскому из Нижнего Тагила вынесли приговор за передачу ритуальщикам сведений о скончавшихся горожанах

В Нижнем Тагиле суд определился с наказанием бывшему сотруднику полиции, передававшему в ритуальные конторы сведения о скончавшихся горожанах. За свои услуги правоохранитель брал от 3 до 9 тыс. рублей, благодаря чему с августа 2021 по июль 2024 года его счет вырос на 136 тыс. рублей.

Напомним, что экс-полицейского 1992 г.р. обвиняли по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ "Получение взятки через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей". По версии следствия, он за деньги неоднократно передавал представителю ритуальной службы оперативную информацию об умерших - все полезные сведения, включая адреса. Всего он успел совершить 40 противоправных действий.

По ряду эпизодов уголовное преследование было прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. В связи с этим, суд назначил бывшему правоохранителю штраф в размере 170 тыс. рублей, а также лишил права занимать должности в правоохранительных органах на ближайшие 3 года.

Необходимо отметить, что в отношении женщины, через которую переводились денежные средства, органами предварительного расследования вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, поскольку она была не осведомлена о незаконном происхождении средств.

В отношении представителя ритуального агентства органами предварительного расследования проводится процессуальная проверка.