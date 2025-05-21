Взрыв газа в жилом доме в Ставрополе: есть пострадавшая

В Ставрополе произошел взрыв газа в жилом доме, сообщил мэр города Иван в Telegram-канале.

ЧП случилось сегодня утром в доме по ул. Тухачевского, 30/8. По словам мэра, пострадала женщина, ее на скорой увезли в больницу.

На месте работают все экстренные городские службы. Дом отключен от коммуникаций, добавил Ульянченко.

В МЧС уточнили, что произошел "хлопок ГВС с последующим возгоранием". Пожар локализован на 10 квадратах.

Shot пишет, что в результате взрыва повреждены несколько квартир. Также пострадали припаркованные возле дома автомобили.