21 Мая 2025
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Фото: telegram-канал Алексея Вихарева / t.me/viharevofficial

Волонтеры Алексея Вихарева помогли изготовить и установить 15 экоскамеек на Шарташе

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев и активисты его Волонтерского центра продолжают преображать Шарташский лесопарк. Накануне на его территории было установлено 15 экоскамеек, в изготовлении которых приняли участие сами волонтеры.

Алексей Вихарев вместе с волонтерами помогли изготовить и установить экоскамейки в Шарташском лесопарке в Екатеринбурге(2025)|Фото: telegram-канал Алексея Вихарева / t.me/viharevofficial

"В наш лесопарк приходят погулять, позаниматься спортом, отдохнуть. Очень много пожилых людей, мам с колясками. Для всех посетителей необходимо создать комфортные условия. Не только обустраивать пешеходные дорожки, детские и спортивные площадки, но и следить, чтобы было достаточно скамеек. К тому же они изнашиваются, ломаются, их регулярно нужно менять. Спасибо Алексею Вихареву за этот подарок. Уверена, что посетители Шарташского лесопарка его оценят", - рассказала директор Шарташского лесопарка Наталья Салмина.

Алексей Вихарев вместе с волонтерами помогли изготовить и установить экоскамейки в Шарташском лесопарке в Екатеринбурге(2025)|Фото: telegram-канал Алексея Вихарева / t.me/viharevofficial

Помимо этого, на самых популярных пеших маршрутах лесопарка теперь красуются самодельные информационные стенды с правилами поведения в лесу. А вот экоскамейки было решено установить вдоль центральных аллей и на универсальной площадке, где сосредоточены игровые и спортивные комплексы.

Алексей Вихарев вместе с волонтерами помогли изготовить и установить экоскамейки в Шарташском лесопарке в Екатеринбурге(2025)|Фото: telegram-канал Алексея Вихарева / t.me/viharevofficial

Алексей Вихарев вместе с волонтерами помогли изготовить и установить экоскамейки в Шарташском лесопарке в Екатеринбурге(2025)|Фото: telegram-канал Алексея Вихарева / t.me/viharevofficial

Алексей Вихарев вместе с волонтерами помогли изготовить и установить экоскамейки в Шарташском лесопарке в Екатеринбурге(2025)|Фото: telegram-канал Алексея Вихарева / t.me/viharevofficial

Каждая из лавочек изготовлена из переработанного пластика и отличается своей износостойкостью, выдерживает большой вес и совсем не прогибается. Аналогичные активисты в прошлом году установили в сквере 23-й городской больницы. А в этом году Алексей Вихарев и его волонтеры по традиции провели на территории возле больницы большой субботник. Собрали опавшую листву и мусор, кронировали деревья, подмели пешеходные дорожки. Всего сформировали и вывезли около сотни мешков.

Установка скамеек от Волонтерского центра Алексея Вихарева в парке 23-й больницы Екатеринбурга(2024)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Напомним, что Волонтерский центр также поддержал субботник в Шарташском лесопарке, прошедший в конце апреля. С начала голосования за благоустройство парков по программе "Формирование комфортной городской среды" волонтеры работают здесь, а также в других скверах и парках города, торговых центрах и на улицах, с планшетами. Они помогают горожанам принять участие в важном голосовании.

Волонтерский центр Алексея Вихарева на субботнике в сквере 23-й больницы на Эльмаше в Екатеринбурге(2025)|Фото: telegram-канал Алексея Вихарева / t.me/viharevofficial

"С активистами моего Волонтерского центра за прошедшие два весенних месяца провели десятки субботников. Прибирались во дворах по просьбам жителей, в парках и скверах нашего города. Зеленые зоны отдыха – важная часть городской жизни. Сюда мы приходим отдохнуть от городской суеты, погулять с детьми, подышать свежим воздухом. Нам приятно, когда в них чисто и комфортно. И у нас есть возможность благоустраивать каждый год по одному общественному пространству. Для этого требуется минимум усилий – зайти на Госуслуги и проголосовать за одну из восьми локаций. Победивший парк будет благоустроен за федеральные средства. Голосуйте за свой парк! Все вместе сделаем наш город еще лучше!" – отметил руководитель фракции "Единой России" в городской думе Екатеринбурга Алексей Вихарев.

На данный момент в голосовании приняло участие более 200 человек, однако для получения федеральной помощи необходимо набрать более 300 тыс. голосов. Отдать свой можно до 12 июня, выбрав одну из восьми зеленых зон.

Теги: Екатеринбург, Шарташский лесопарк, Алексей Вихарев, Волонтерский центр, волонтер


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