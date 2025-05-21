Медведев: Вопрос Донбасса и Новороссии закрыт

Донбасс и Новороссия являются территориями России, и этот вопрос закрыт. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на XIII Петербургском международном юридическом форуме, который проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге.

В Конституции перечислены четыре региона Донбасса и Новороссии, это субъекты Российской Федерации, подчеркнул он, добавив, что они и ранее были историческими русскими землями, а теперь это произошло в полном соответствии с международным правом. И завершение военного конфликта, который в 2014 году развязала Украина, поможет добиться международного признания этого факта.

Медведев отметил, что в мире обычно применяются две модели признания новых субъектов международного права. В первом случае достаточно декларации о независимости, а во втором требуется признание другими странами.

"Если говорить о пути, по которому прошли новые территории, то они сначала объявили себя субъектами международного права в результате проведения референдумов, а потом обратились к нам с просьбой о принятии в состав Российской Федерации. Поэтому с точки зрения международного права здесь все в порядке", - подчеркнул Медведев.

Напомним, по результатам референдумов в четырех регионах, воссоединение с Россией поддержали от 87% населения в Херсонской области до 99% в ДНР. Параллельный опрос показал, что это поддерживают и 78% россиян.