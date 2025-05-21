Ватикан готов принять второй раунд российско-украинских переговоров

Папа Римский Лев XIV готов провести в Ватикане следующий раунд переговоров между Россией и Украиной, об этом он сообщил премьер-министру Италии Джорджии Мелони, а она поделилась информацией с журналистами.

"Найдя в Святейшем Отце подтверждение готовности провести следующие переговоры между сторонами в Ватикане, премьер-министр выразила глубокую благодарность Папе Льву XIV за его непрестанную приверженность миру", - говорится в заявлении, опубликованной офисом премьер-министра.

Еще 14 мая – перед первым раундом переговоров, только-только избранный Лев XIV заявил, что Ватикан может выступить посредником в глобальных конфликтах, при этом конкретно конфликт на Украине он не упоминал.