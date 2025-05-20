В Крыму могут ввести режим ЧС из-за заморозков

Режим угрозы ЧС готовится к введению в нескольких сельскохозяйственных регионах Крыма из-за гибели в результате заморозков части урожая черешни, персика и сливы, сообщают РИА Новости со ссылкой на министра сельского хозяйства республики Дениса Кратюка.

По его словам, сейчас ведется мониторинг, устанавливается объем пострадавшего или погибшего урожая. Если он превысит 10-15% будет введена угроза ЧС. Если все повреждения подтверждаются - будет проведена работа по введению режима ЧС.

Введение режима угрозы ЧС готовится для нескольких пострадавших сельхозрегионов полуострова.

Введение такого режима необходимо для подтверждения законным образом снижения урожая, чтобы сельхозпроизводителям можно было пролонгировать лизинговые платежи. Кроме того, введение угрозы ЧС и самого режима ЧС позволит компенсировать потери аграриям за счет страхового платежа у страховых компаний, отметил он.

Пока решение готовится в отношении аграриев, занимающихся выращиванием фруктов, в частности косточковых.

Напомним, ранее в Ставропольском крае заявили об угрозе потери половины урожая плодовых деревьев (абрикосы, черешня, персики, сливы). Также о потерях сообщают в Краснодарском крае и Крыму.

Сообщалось, что самые большие опасения вызывает картофель, поскольку его дефицит в минувшем сезоне уже вызвал значительный рост цен. И он может продолжится, если непогода приведет к неурожаю. Пока что аграрии наблюдают за ситуацией. Кое-где из-за морозов ранний картофель не взошел, эти площади пересеют.