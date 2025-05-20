Медведев заявил, что меморандум по Украине должен стать основой прочного мира

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал инициативу по двухстороннему меморандуму о завершении конфликта с Украиной.

Он подчеркнул, что меморандум по украинскому урегулированию необходимо наполнить таким содержанием, которое даст основание для прочного мира.

"Наши подходы к этому вопросу известны, поэтому я их специально комментировать здесь не буду", - приводят его слова РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам (после разговора российского и американского президентов), что "восстановленный контакт с Киевом важен для работы над текстом меморандума о будущем мирном договоре". При этом Песков заявил, что конкретных сроков подписания меморандума "нет и быть не может", поскольку в этом деле слишком много важных для проработки деталей.