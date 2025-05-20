В Нижнем Тагиле прокуратура разбирается в конфликте ученика и учителя во время чаепития в школе

В Нижнем Тагиле прокуратура проверяет информацию о конфликте между учеником и учителем в одной из школ.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, предварительно установлено, что 19 мая в конце урока учителем технологии было организовано чаепитие для семиклассников в честь окончания учебного года. Во время чаепития один из учеников стал бросать мусор под парты. После этого учитель якобы вывел подростка из класса и толкнул его.

Сейчас прокуратура проводит проверку. В ведомстве отметили, что может идти речь о непедагогическом методе воспитания. Выясняются все обстоятельства.