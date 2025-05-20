20 Мая 2025
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Фото: Накануне.RU

Бастрыкин – про мигрантов: "Никаких жен, мужей, бабушек, дедушек и детей"

Трудовые мигранты не должны привозить в Россию всю свою семью, считает глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он также предложил строго ограничить сроки пребывания мигрантов в России действием контракта с работодателем.

"Обязательно заключение контракта. Не просто заехал, получил патент и пошел неизвестно куда, а заключение контракта иностранного рабочего с конкретной организацией, с определением вида деятельности и срока работы на территории России. Контракт заключать не более чем на год. И по окончании трудового соглашения, по истечении срока давности он убывает к себе на родину. Самое главное – никаких жен, мужей, бабушек, дедушек и детей. Он приезжает сюда работать. И пускай все это оплачивает предприниматель. Ведь сегодня даже выдворение происходит за счет государства. Пусть работодатель доказывает острую необходимость в мигрантах", - сказал Бастрыкин, выступая на Петербургском юридическом форуме.

"Прошу уже объяснить тех, кто лоббирует завоз мигрантов, сколько нам реально надо завести рабочей силы. Но никто за год мне не объяснил – ни вице-премьер, ни министр экономики. Мы не отрицаем, что надо. Но сколько? В прошлом году мне сказали, что надо 400 тысяч. Но их же миллионы!" – сказал глава СКР,

Он снова заявил, что в некоторых регионах России существует "высокая безработица": "Надо развивать внутреннюю миграцию. Есть Псковская, Вологодская области, Карелия – там высокая безработица. Почему оттуда не завозить русских? Надо сделать так, чтобы работодатель отдавал предпочтение российским гражданам при поиске кандидатов на вакансии".

Теги: мигранты, александр бастрыкин


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