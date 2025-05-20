Мы начали вытеснять мигрантов, и у них в странах резко выросла преступность – Бастрыкин

В Россию в числе мигрантов проникает много криминальных элементов, считает глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

"Как только мы ставили больше вытеснять мигрантов обратно к ним в страны, там резко выросла преступность. То есть они совершают там преступления. К нам едет криминал! К нам едут будущие уголовные преступники", - сделал вывод Бастрыкин на сессии Петербургского юридического форума, посвященной миграции.

Он привел данные по преступности среди мигрантов: "Число преступлений мигрантов остается высоким. В 2024 году было сокращение на 0,9% - 38,5 тыс. преступлений. В 2025 году в первом квартале, к сожалению, отмечается рост числа преступлений, совершенных иностранцами – на 15% - до 12,4 тыс. преступлений.

У СКР в первом квартале раскрытие особо тяжкий преступлений, совершенных мигрантами, выросло на 65%. Мы создали группы и отделы специальные. Более половины преступлений, совершенных мигрантами, - 65% - незаконный оборот наркотиков. Они к нам завозят наркоту. Отмечается рост групповой преступности. Велико количество половых преступлений. Растет террористическая активность мигрантов – в 2,7 раза выросла. Яркий пример – теракт в "Крокус Сити Холл", его совершили мигранты из Таджикистана".

Также Бастрыкин коснулся темы преступности среди российских чиновников и полицейских, задействованных в сфере миграции. "В 2024 году возбуждено 918 уголовных дел за организацию нелегальной миграции, это значительно больше, чем в 2023 году. Значительная часть – в отношении сотрудников МВД (707 уголовных дел), к сожалению, они способствуют незаконной миграции", - сообщил глава СКР.

Он упомянул и "резиновые" квартиры, в которых прописываются сотни мигрантов, предложив "установить минимальную норму по квадратным метрам на одного человека при регистрации людей по месту жительства".

"В Мытищах глава администрации дала сертификат на жилье мигрантам, которые недавно жили в России. А они прописали там детей, родственников судимых. И такое происходит повсеместно. И нам пишут граждане – почему правоохранительные органы так слабо на такие случаи реагируют? Чиновники муниципального уровня этим [преступлениями в области незаконной миграции] тоже заняты, не только полицейские", - рассказал Бастрыкин.

Он заявил о необходимости введения обязательной биометрической регистрации мигрантов.