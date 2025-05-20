20 Мая 2025
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Фото: Накануне.RU

На Урале подросток перевел мошенникам 500 тысяч родительских денег

В уральском городе Серов 15-летний подросток поддался на уловки мошенников и перевел им сотни тысяч рублей.
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Как сообщили Накануне.RU в МО МВД России "Серовский", все началось с того, что 14 мая парню поступил звонок в мессенджере Telegram с неизвестного номера. Девушка заявила, что его аккаунт якобы взломан, и направила к "специалисту с портала Госуслуг". Тот запугал подростка тем, что якобы его родители подозреваются в содействии террористам и им грозит уголовная ответственность. Аферист предложил "задекларировать" все семейные сбережения.

Юноша никому не рассказал о происходящем и бросился выполнять требования мошенников. Для начала он взял из дома более 100 тысяч рублей и, следуя инструкциям, перевел через банкомат на продиктованные ему номера карт. Позже злоумышленники заставили его взять телефон матери, открыть мобильное банковское приложение и оформить кредитную карту, а затем и кредит. Полученные средства он обналичил и вновь перевел на счета мошенников.

Аферисты также пытались получить доступ к деньгам отца подростка, но тут парень наконец заподозрил обман и отказался. Общий ущерб составил около 500 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Полиция Серова в очередной раз просит родителей ограничить доступ детей к своим мобильным телефонам. Сейчас мошенники все чаще используют подростков, чтобы похищать деньги.

Теги: деньги, мошенники, подросток, Серов


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