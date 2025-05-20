Мэрия Нижневартовска согласовала выделение дополнительных средств на борьбу с паводком

Мэрия Нижневартовска согласовала выделение 9,3 млн рублей из резервного фонда в связи с введением режима повышенной готовности, сообщает NEFT.

На эти средства власти будут принимать меры по борьбе с паводком и его возможными последствиями.

Выделенные средства власти города направят на организацию работы пунктов временного размещения и обеспечение питания эвакуированных жителей, поставки песка для укрепления берегов реки, услуги транспорта и спецтехники, а также топлива и других расходников для них.

По данным МЧС, за последние сутки уровень воды в Оби в разных местах прибавил от 0 до 8 сантиметров. В районе Нижневартовска на утро 20 мая показатель составлял 920 сантиметров. Режим повышенной готовности в городе ввели 6 мая.