На Южном Урал умер чемпион России по боксу Шкаликов

Сегодня в возрасте 54 лет умер один из самых титулованных воспитанников школы бокса Копейска, четырёхкратный чемпион России Александр Шкаликов.

Чемпионом России он становился в 1992, 1993, 1994, 1995 гг., был финалистом Игр Доброй Воли (1994), победителем международных турниров, матча Россия — США, участником чемпионатов мира и Европы 1994 г.

Прощание состоится в 14.00 22 мая по адресу Копейск, улица братьев Гожевых, 5А, сообщает федерация бокса Челябинской области.