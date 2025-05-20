Мы отловили 80 тысяч граждан РФ из числа мигрантов, не вставших на учет в военкомат - Бастрыкин

Иностранные граждане активно используют заключение контракта с Минобороны РФ, чтобы получить российское гражданство. Но еще больше новоиспеченных россиян избегают не то, чтобы службы в зоне СВО, а вообще постановки на учет в военкомате, сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

"Мы отловили уже 80 тыс. граждан РФ, не вставших на учет в военкомате. Поставили их уже на воинский учет. И уже 20 тыс. граждан РФ, получивших гражданство такое, находятся на передовой. Вот что им не живется на родине?" – рассказал Бастрыкин, выступая на Петербургском юридическом форуме.

"Одного таджика я пригласил поговорить – у него Орден мужества за участие в СВО. Он получил гражданство с риском для жизни, отправившись на СВО. Я его трижды спросил, почему он решил получить гражданство России с таким риском для жизни. Не ответил он мне", - рассказал Бастрыкин.