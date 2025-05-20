20 Мая 2025
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Фото: Накануне.RU

Для анклавов паразитирующих мигрантов нельзя создавать отдельное законодательство - Клишас

Для мигрантов ни в коем случае нельзя создавать отдельные законы, как это предлагают некоторые политики и общественники, считает глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. По его мнению, это лишь законодательно закрепит тот факт, что мигранты создают культурные, социальные и экономические, да даже территориальные анклавы, в которых фактически не действует российское законодательство, хотя они должны, наоборот, ассимилировать в обществе и подчиняться существующим правилам.

"Специальные законы для мигрантов будут разрушать наше законодательство. Анклавы для них нельзя создавать – мы тогда их просто легализуем. Фактические анклавы, представляющие для нас действительную опасность, - являются сообществами людей, которые отказываются жить по российским законам. И создавать для них еще и законодательный анклав – очень опасно. Если человек приехал работать, а не паразитировать на социальной инфраструктуре РФ, - это другое дело. Но паразитировать приезжают миллионы людей – получить бесплатно образование, медицинскую поддержку, разного рода льготы", - заявил Клишас на сессии Петербургского юридического форума, посвященной миграции.

Он добавил, что "у граждан есть ощущение, что миграция – это вопрос правоохранительного блока". "Но если подключились правоохранители, то это уже произошла беда. А вообще-то это тема экономического блока", - отметил сенатор.

Также Клишас отметил, что есть и положительные примеры миграции, например, образовательная: "Если мигранты приехали учиться, то это мягкая сила, которая необходима нашему государству. С этим надо работать аккуратно. Большинство тех, кто заканчивает хорошие российские вузы, возвращаются к себе на родину".

Теги: миграция, законодательство, андрей клишас


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