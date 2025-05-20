В Тюменской области арестован сотрудник Росгвардии, присвоивший огнестрельное оружие

В Тюменской области арестован заместитель начальника Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Тюменской области.

Его обвиняют по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество), п. "е" ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

По версии следствия, с июля по декабрь 2024 года обвиняемый незаконно присвоил себе несколько единиц огнестрельного оружия, которое граждане сдавали в региональное управление Росгвардии. Благодаря грамотно спланированной работе сотрудников следственного управления СКР по Тюменской области и РУ ФСБ России по Тюменской области, преступная деятельность была выявлена и пресечена.

Следователем СК России проведены обыска, изъято огнестрельное оружие, допрошены свидетели и потерпевшие, назначены судебные экспертизы.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы.