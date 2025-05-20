Более двух тысяч человек проходят потерпевшими по делу о теракте в "Крокусе"

По делу о теракте в "Крокус сити холле" проходят потерпевшими более 2,3 тысяч человек, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

"Крокус сити холл", теракт совершили таджики-мигранты. Мы быстро отреагировали на это преступление", - цитирует его РИА Новости.

По словам Бастрыкина, на сегодняшний день 19 человек арестовано. Уголовное дело насчитывает 500 томов, оно скоро будет направлено в суд.

Теракт в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта 2024 года. В тот день в "Крокусе" был запланирован концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром. Нападение сопровождалось массовой стрельбой и взрывами: нападавшие открыли огонь по находившимся в здании людям, подожгли зрительный зал, а затем покинули здание и скрылись на автомобиле. В результате атаки погибли 145 человек (в том числе шестеро детей), 551 человек получил ранения.

5 февраля 2025 года стало известно, что предварительное следствие по делу о теракте в "Крокус сити холле" завершено. В рамках расследования правоохранители опросили больше 1,7 тыс. человек, 800 из которых – свидетели. Арестованы четверо исполнителей и 15 соучастников. Некоторые из них – уроженцы Таджикистана.

Четверо непосредственных исполнителей устроили стрельбу за якобы обещанное им вознаграждение в 500 тыс. руб. и пытались скрыться на белом "Рено", но были задержаны в Брянской области.