Бастрыкин заявил, что "Россия будет свободной"

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин попробовал пошутить с помощью использования слогана российской оппозиции.

Во время сессии на Петербургском юридическом форуме, посвященной миграции, Бастрыкин увидел и услышал группу кришнаитов и спросил у других участников, не мигранты ли это.

— Это что, мигранты?

— Нет, это кришнаиты.

— На протестную акцию что ли собрались, - задал риторический вопрос Бастрыкин и добавил со смехом: "Россия будет свободной!".