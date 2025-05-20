Бастрыкин заявил, что "Россия будет свободной"
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин попробовал пошутить с помощью использования слогана российской оппозиции.
Во время сессии на Петербургском юридическом форуме, посвященной миграции, Бастрыкин увидел и услышал группу кришнаитов и спросил у других участников, не мигранты ли это.
— Это что, мигранты?
— Нет, это кришнаиты.
— На протестную акцию что ли собрались, - задал риторический вопрос Бастрыкин и добавил со смехом: "Россия будет свободной!".