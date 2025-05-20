После избиения школьницы в Первоуральске возбудили уголовное дело

В Первоуральске возбудили уголовное дело после избиения 12-летней школьницы сверстницей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство, совершенное группой лиц". Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 7 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

На данный момент следователи собирают доказательства, выясняют причины и обстоятельства инцидента и допрашивают свидетелей. Также назначена судебная медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью подростка. В СКР истребовали характеризующие материалы в отношении всех участников конфликта.

Напомним, по словам мамы пострадавшей, инцидент произошел 18 мая во время прогулки. На девочку якобы внезапно набросились, повалили толпой, но пинала только одна из присутствовавших - знакомая пострадавшей. Остальные просто наблюдали за избиением и снимали на видео. Что послужило причиной конфликта - неизвестно.

Произошедшее дошло до полиции, а после и до прокуратуры, которая взяла на контроль доследственную проверку по факту избиения школьницы.