Путин и Трамп обсудили боевое братство СССР и США в годы Второй мировой войны

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили тему боевого братства СССР и Америки в годы Второй мировой войны.

"Трамп поделился, что, когда он говорит об этом, в Америке ему многие просто не верят, но факт остается фактом: русские принесли в жертву свои жизни больше всех", - приводит РИА Новости слова помощника президента России Юрия Ушакова.

Европейские чиновники назвали разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа "крупной победой" для РФ. Высокопоставленный европейский дипломат посчитал, что США намерены отойти от поддержки Украины, а все вопросы теперь ложатся только на ЕС.