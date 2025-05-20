У Зеленского пошел седьмой год у власти

У потерявшего легитимность, но до сих пор сохраняющего пост украинского президента Владимира Зеленского сегодня начался седьмой год у власти. Его инаугурация прошла на волне позитивных ожиданий 20 мая 2019 года, когда он пообещал сделать все, чтобы остановить военный конфликт в Донбассе. И не сделал для этого ничего.

Напомним, что в своей же инаугурационной речи он объявил о роспуске Рады и перевыборах, которые созданная под него партия "Слуга народа" уверенно выиграла, сформировав монобольшинство в парламенте. Осенью 2019 года рейтинги Зеленского зашкаливали, украинцы массово одобряли его действия, считая, что страна движется в правильном направлении, однако постепенно его риторика и действия изменились и начался спад. К этому привел обман людей.

"Я готов на все, я точно не боюсь принимать сложные решения, я готов потерять свою популярность, свои рейтинги, а если понадобится, я готов без раздумий потерять свои позиции, чтобы наступил мир... Мы готовы к диалогу", - клялся Зеленский, который так и не пошел на диалог с ДНР и ЛНР, придя к тому, что для него это невозможно.

Он заверял, что пришел только на один срок, но теперь говорит, что и выборы невозможны, да и не нужны, так как украинцы ему якобы доверяют. При этом конституция Украины не допускает продления срока полномочий президента в случае военного положения, и, согласно основному закону республики, Зеленский узурпировал власть, препятствуя переговорам. На это указывал президент РФ Владимир Путин.

Сидящий в СИЗО депутат Рады Александр Дубинский написал, что он был против.

"Я выступал за импичмент, непризнание легитимности власти бездумного узурпатора, который принимает решения не ради народа и Украины, а ради собственного спасения, продления власти и коррупционных схем", - написал он.