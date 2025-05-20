В Испании пропали интернет и мобильная связь

В Испании отключились интернет и мобильная связь. Проблемы возникли у жителей разных регионов, в том числе крупнейших городов — Мадрида, Барселоны, Валенсии, Севильи, Бильбао. Кроме того, сообщатся об отключениях света.

Как сообщает радиостанция LBC, проблему подтвердили все основные операторы, включая Movistar, Orange и Vodafone.

El País пишет, что случившееся также затронуло работу служб экстренной помощи в некоторых автономных сообществах Испании.

Телекоммуникационный гигант Telefónica заявил, что к проблемам привел инцидент при проведении работ по обновлению в сети. В компании отметили, что проблема уже решается, передает ТАСС.

Напомним, в апреле в Испании произошло отключение электроснабжение, ставшее крупнейшим за всю историю страны. Ранее стало известно, что отключение электроэнергии почти на сутки может обойтись экономике Испании не менее чем в 1 млрд евро. Простаивали конвейеры сборочных линий Seat и Ford, нефтехимические заводы, производитель поездов CAF и другие крупные промышленные предприятия. Как сообщалось, суд в Испании проведет расследование и выяснит, могло ли масштабное отключение электроэнергии в стране быть "актом компьютерного саботажа".