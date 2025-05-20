МЧС предупреждает свердловчан о ливне и сильных порывах ветра 21 мая

21 мая в Свердловской области ожидаются сильные дожди и порывы ветра до 18 м/с. МЧС просит уральцев сохранять бдительность.

В ближайшую среду рекомендуется отказаться от выездов на природу: пикников, походов и других мероприятий на открытом воздухе. Автомобилистов также просят избегать подтопленных участков дорог, а при ухудшении погодных условий перестроиться на обочину, включить аварийную сигнализацию и оставаться в автомобиле до улучшения видимости. Если же вода поднимается слишком быстро, необходимо немедленно покинуть транспорт и переместиться на возвышенность.

Владельцы частных домов должны до завтрашнего дня проверить состояние ливневой канализации и обеспечить беспрепятственный сток дождевой воды.

Пешеходов предупреждают об опасности нахождения вблизи зданий, так как существует риск падения предметов и плохо закрепленных конструкций. Также не следует парковать автомобили рядом с деревьями и рекламными конструкциями.

Уральцев также просят строго соблюдать правила пожарной безопасности, поскольку в условиях сильного ветра риск возникновения пожаров повышается.