Стало известно, кто будет распределять квоты на платный приём в вузах

Госдума во втором и третьем чтениях одобрила законопроект о квотировании платных мест в вузах. Ко второму чтению были внесены поправки, регламентирующие кто и по каким критериям будет распределять квоты на платные места для вузов.

Министр высшего образования и науки России Валерий Фальков заявил, что перечень специальностей, по которым вузы смогут вести платный прием, а также их количество будет утверждать комиссия по научно-технологическому развитию при правительстве РФ. Данные для комиссии, возглавляемой вице-премьером Дмитрием Чернышенко, будут готовить три министерства: Минтруд, Минэк и Минобрнауки.

"Распределяться места будут через межведомственный совет. Критериями для вузов будут качество приема (средний балл ЕГЭ, количество олимпиадников), трудоустройство выпускников и размер их заработной платы", - сообщил Фальков.

Он добавил, что будут ужесточены и условия выдачи льготных образовательных кредитов: "Сейчас заключен 232 тыс. кредитов льготных. С этого года правила изменятся, будут выдаваться такие кредиты только на инженерно-технические, педагогические и медицинские специальности. Мы проанализировали и выяснили, что по выданным кредитам треть (59 тыс.) – это обучение по экономике и управлению, там, где сейчас переизбыток кадров".

Коммунист Михаил Матвеев предлагал не вводить ограничения для тех, кто получает второе высшее образование – по его мнению, взрослый человек выбирает специальность осознанно. Но его поправку отклонили с комментарием от профильного комитета: "предельное количество платных мест будет только по тем специальностям, которые будут в перечне [правительства]". Председатель комитета ГД по высшему образованию и науке Сергей Кабышев так и не ответил, как быть тем взрослым, которые хотят стать юристами или экономистами, получив второе высшее, но не получают квоту.