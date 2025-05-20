Бельгия заявила о готовности отправить войска на Украину

Бельгия готова отправить войска на Украину в составе "коалиции желающих". Об этом заявил министр обороны королевства Тео Франкен.

"Мы готовы в составе "коалиции желающих" вместе с Великобританией и Францией начать действовать на украинской земле сразу после заключения перемирия", - цитирует его ТАСС.

В апреле сообщалось, что Лондон и Париж отказались от изначальных планов по отправке войск на Украину. Издание The Times не уточняет, что именно изменилось в планах двух стран. Изначально план по урегулированию конфликта главы правительства Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эмманюэля Макрона предполагал перемирие на один месяц, а затем размещение на Украине европейского воинского контингента.