20 Мая 2025
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Фото: Официальное интернет-представительство Президента Украины/CC BY 4.0

Старый проект "Украина" не протянет больше 5 лет - Арестович*

У нынешнего проекта "Украина" нет шансов. Об этом заявил бывший советник Зеленского Алексей Аристович* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).
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Он подчеркивает, что это антипроект, нацеленный на противостояние России. И он подходит к концу. Антисистема не может победить российскую систему, какой бы она ни была.

"Государство, старый проект, прекратит существование в обозримые 5-7 лет, это максимум. Он сдохнет окончательно и утянет в могилу половины Украины. Я даю наиболее оптимистичный прогноз, на самом деле прикончат ее гораздо раньше", – сказал Арестович.

По его мнению, воевать за Украину долго никто не будет, это может делать только Россия, поскольку считает украинцев частью самих себя. Для Запада это туземцы.

Также он отмечает военно-политические особенности, приводя такую аналогию: стадо баранов под предводительством головы всегда стадо голов. А вот "стадо голов под предводительством барана – это всегда стадо баранов". Таким бараном является Зеленский.

Кроме того, Арестович не поскупился на комплименты в адрес президента РФ Владмира Путина, который, по его словам, является наиболее вменяемым политик в мире за последние 26 лет.

"Он буквально выполняет все договоренности. Это не моя характеристика, это характеристика всех тех людей, которые имели дело с Путиным. Все западные визави и восточные, с которыми я имел дело, говорили: "Вы договариваетесь, но ничего не выполняете никогда. Путин все кулуарные договоренности выполнил. Так с кем нам иметь дело? Вы – фуфло. Причем фуфло, которое боится стать лохами. Лох не понимает, как сильный может выполнять свои договоренности", – откровенно рассказал про украинские власти бывший советник Зеленского.

Напомним, в 2023 году Арестович рассорился с Зеленским и покинул Украину, где на него позже завели два уголовных дела, а недавно Зеленский ввел против него санкции.

Теги: украина, арестович


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