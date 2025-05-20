Глава Конституционного суда РФ: Коррупция – неистребимое явление

Глава Конституционного суда России Валерий Зорькин заявил, что не верит в искоренение коррупции как явления. При этом он считает, что коррупция повсеместна и гораздо коварнее насилия. Он назвал коррупцию одной из главных угроз "всему, что дорого человечеству".

"Не берусь утверждать, что коррупция гнездится в ДНК человека. Но убежден, что перед нами повсеместное и, судя по всему, неистребимое явление", - сказал Зорькин, выступая на Петербургском юридическом форуме.

Он предложил ввести наказание за оправдание коррупции – по аналогии с санкциями за реабилитацию нацизма.

"Человек естественно предрасположен везде и всюду искать и извлекать выгоду для себя. В противном случае, он, скорее всего, не очутился бы на вершине эволюционной пирамиды", - заключил Зорькин.