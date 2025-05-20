Три филиала Пушкинского музея перестанут быть его частью

Три филиала Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина будут закрыты. Решение вступит в силу в будущем году.

С 1 января 2026 г. три филиала из пяти - Уральский, Балтийский и Северо-Кавказский – прекращают свою работу в составе Пушкинского музея. При этом сохранится партнёрство с ведущими проектами. Кроме того, регионы присутствия филиалов останутся приоритетными в дальнейшей совместной работе, сообщили ТАСС в ГМИИ.

В 2020 г. в состав Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина вошли филиалы Государственного центра современного искусства в пяти городах России: Владикавказе, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде и Томске. Каждый из них занимается развитием социокультурной среды, поддерживает художников, ведёт просветительскую деятельность, работает с локальной идентичностью регионов, интегрирует современное искусство России в международный контекст.