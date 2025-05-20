Госдума может запретить сбор пожертвований на личные карты россиян

Депутат Госдумы Ольга Занко ("Единая Россия") предлагает запретить благотворительные сборы на личные карты россиян. По ее мнению, в таких случаях невозможно контролировать добросовестно ли расходуются средства.

"Очень сложно понять, какая часть собранных средств пошла на оказание помощи", - цитируют Занко "Известия".

Она привела в пример случаи, когда сборы на лечение ребенка ведут частные лица, например, родители, при этом помощь пациенту оказал еще и благотворительный фонд.

Фонды находятся под более жестким контролем – они не могут расходовать средства иначе чем на цели, определенные в уставе организации.

СМИ отмечают, что сейчас активный вид сборов на частные карты – на нужды СВО. Нередко сборы организуют блогеры, указывая для перечисления денег свои личные карты.