Пресечена контрабанда из России в Европу 1,8 тысячи кг кокаина ценой в 6 миллиардов

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли контрабанду в Россию крупной партии кокаина.

В марте доказана причастность к незаконному обороту наркотиков гражданина Украины и его подельника, получившего в 2022 г. российское гражданство. Они должны были вывезти из России в государства Европейского Союза особо крупную партию кокаина, ранее незаконно доставленную в нашу страну из Латинской Америки. У них изъято 1 тыс. 110 кг зелья.

В апреле аналогичную наркоакцию планировали совершить в России двое граждан одного из государств Южной Америки. Прибыв в нашу страну, они готовили к отправке в Европу партию кокаина массой 725 кг.

Оптовая стоимость изъятых наркотиков составила не менее 6 млрд руб. Началось расследование. Подозреваемые арестованы, сообщает центр общественных связей ФСБ.