Вихарев: вместе со спортобъектами в Екатеринбурге будут строить всю прилегающую инфраструктуру

Благоустройство Екатеринбурга не будет ограничиваться строительством исключительно спортивных объектов - на заседании гордумы предложили также включать в проект обустройство всей прилегающей к ним инфраструктуры. Об этом в своих социальных сетях рассказал руководитель фракции "Единой России" в городской думе Алексей Вихарев.

По его словам, на сегодняшнем заседании обсуждался вопрос, чтобы также обеспечивать горожанам подъездные пути к объектам спорта, парковки и сети.

"Важен комплексный подход! Да, на все это потребуется больше денег. Но затраты будут оправданы. Жители оценят! Будем искать возможности вместе с администрацией города", - написал депутат.

Он также добавил, что речь шла о планах на 2025 год.