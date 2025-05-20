ХК "Автомобилист" продлил контракт с еще одним защитником

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" продлил контракт с защитником Евгением Кашниковым.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба, с 22-летним хоккеистом заключен односторонний контракт на два сезона. Новое соглашение Кашникова рассчитано до 31 мая 2027 года.

В КХЛ Евгений играет с 2022 года. Состав "Автомобилиста" игрок пополнил год назад в результате обмена с "Нефтехимиком". В дебютном сезоне в Екатеринбурге на счету защитника 36 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и семь – в Кубке Гагарина.

Напомним, что в начале мая "Автомобилист" продлил контракт с защитником Кириллом Воробьевым.