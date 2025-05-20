Минтранс планирует ограничить применение овербукинга на авиарейсах

Минтранс обсуждает возможность применения овербукинга только на авиарейсах, выполняемых минимум два раза в сутки. Об этом сообщил заместитель министра транспорта Дмитрий Зверев.

"Возможно, что цифра будет больше", - приводит его слова РИА Новости.

"Может быть, это не всегда будет нравиться авиакомпаниям, но это забота о пассажире", - отметил Зверев.

Ранее сообщалось, что могут сделать обязательными фиксированные компенсации — от 25 до 100% от стоимости билета — за пересадку на другие рейсы в случае овербукинга. Соответствующий проект закона готовит Минтранс. Исключения сделают для нескольких категорий пассажиров, которых запретят снимать с рейсов. Речь идет о родителях с детьми, инвалидах и лиц их сопровождающих, военнослужащих, следующих к месту службы, а также пассажирах с билетами на пересадочные рейсы.